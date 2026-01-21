Pramono Umumkan Realisasi APBD 2025, Surplus Anggaran Rp 3,8 Triliun

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan realisasi anggaran ibu kota 2025. Seperti diketahui, APBD DKI Jakarta pada 2025 sebesar Rp 91,86 triliun.

Menurut dia, Pendapatan Daerah sebesar Rp 79,94 triliun tidak hanya berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, tetapi juga pemanfaatan aset yang mencapai Rp 448 miliar.

“Belanja Daerah terealisasi Rp 76,05 triliun. Pembiayaan Daerah tercatat Rp 1,89 triliun. SiLPA pada Desember 2025 Rp 5,78 triliun. Dengan surplus anggaran sebesar Rp 3,89 triliun,” ucap Pramono di Balai Kota DKI, pada Rabu (21/1).

Dia menjelaskan bahwa sepanjang 2025, Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa telah melaksanakan 261.124 paket pengadaan senilai Rp 45 triliun dengan capaian tendernya semuanya berjalan 100 persen.

Tak hanya itu, Pramono mengeklaim bahwa ekonomi Jakarta tumbuh stabil dengan dukungan kebijakan fiskal yang berdampak nyata.

“Dengan pertumbuhan kumulatif 5,03 persen. Bank Indonesia memproyeksikan di 2025, Jakarta akan tumbuh 4,6 sampai dengan 5,4 persen,” kata dia.

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi salah satu sektor yang tumbuhnya paling tinggi, yaitu 9,79 persen dengan kontribusi kurang lebih 5,13 persen.

Politikus PDI Perjuangan itu menyampaikan bahwa insentif dan dukungan sektor pariwisata menunjukkan peningkatan yang signifikan.