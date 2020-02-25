menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Pramono Ungkap Jakarta Masih Banjir Meski Sudah Dilakukan Modifikasi Cuaca, Ternyata

Pramono Ungkap Jakarta Masih Banjir Meski Sudah Dilakukan Modifikasi Cuaca, Ternyata

Pramono Ungkap Jakarta Masih Banjir Meski Sudah Dilakukan Modifikasi Cuaca, Ternyata
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi banjir Jakarta. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkapkan Jakarta tetap banjir meski sudah dilakukan operasi modifikasi cuaca (OMC).

Dia menjelaskan pada Sabtu (17/1), prakiraan cuaca hujan di Jakarta tidak terlalu tinggi, sehingga OMC dilakukan tak dilakukan.

Namun ternyata, curah hujan pada hari itu lebih tinggi dari prakiraan.

Baca Juga:

“Kenapa Sabtu dan Minggu itu tidak kami lakukan? Karena memang perkiraan kami itu curah hujannya tidak seperti itu. Begitu curah hujannya ternyata tinggi sekali dan kemudian kalau hari Minggunya juga terjadi curah hujan seperti itu, saya yakin pasti bertahan lama banjirnya di Jakarta,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Pusat, Senin.

Pramono mengatakan curah hujan yang terjadi pada Sabtu (17/1), mencapai 260 mm hingga 280 mm.

Oleh karena itu, Politikus PDIP itu meminta agar OMC dilakukan pada hari Minggu (18/1).

Baca Juga:

Dia bahkan meminta agar dilakukan tiga kali penerbangan pada hari itu.

“Kemarin hari Minggu sampai tiga kali penerbangan (sorti). Kebetulan saya perintahkan secara langsung, karena Jakarta sudah pekat sekali ketika sore dari jam tiga, jam dua itu kan sudah pekat sekali,” jelas Pramono.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkapkan Jakarta tetap banjir meski sudah dilakukan operasi modifikasi cuaca (OMC).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI