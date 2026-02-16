Pramono Usul Lebaran Betawi di Lapangan Banteng, Bukan di Monas

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengusulkan agar perayaan Lebaran Betawi tahun ini digelar di Lapangan Banteng.

Menurut dia, selama ini Lebaran Betawi biasanya dipusatkan di Monas. Namun, Lapangan Banteng dinilai layak menjadi lokasi baru karena tengah direnovasi dan akan segera rampung.

“Lapangan Banteng sekarang ini sedang direnovasi dan mudah-mudahan segera selesai. Akan terhubung dengan Gedung A.A. Maramis. Tempatnya jadi luas dan bagus,” ujar Pramono dikutip Senin (16/2).

Pramono berharap setelah proses renovasi Lapangan Banteng selesai, kaum Betawi bisa menjadi pihak pertama yang memanfaatkannya.

Hal tersebut memiliki makna simbolis karena masyarakat Betawi merupakan tuan rumah di Jakarta.

“Saya pengin yang pertama memakai setelah selesai direnovasi itu adalah kaum Betawi sebagai tuan rumah. Sehingga itu akan mempunyai makna,” kata dia.

Politikus PDI Perjuangan itu menilai kawasan Lapangan Banteng ke depan akan berkembang menjadi salah satu ruang publik strategis di Jakarta.

Untuk itu, penyelenggaraan Lebaran Betawi di lokasi tersebut diharapkan bisa sekaligus memperkenalkan wajah baru Lapangan Banteng kepada masyarakat luas.