Pramono Yakin Bank Jakarta Mampu Bangun Kepercayaan Kuat di Masyarakat
jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendorong Bank Jakarta untuk melantai di bursa melalui penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO).
Menurut dia, Bank Jakarta mampu membangun kepercayaan yang kuat di masyarakat, sehingga basis nasabahnya tidak lagi terbatas pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Hal itu dipaparkan dalam rapat kerja Bank Jakarta di Hotel Pullman, Podomoro City, Jakarta Barat, beberapa waktu lalu.
"Kalau perusahaan ini sudah bisa membangun trust-nya, maka yang menjadi nasabah utamanya itu bukan lagi Pemerintah DKI Jakarta. Yang menjadi nasabahnya adalah publik," ucap Pramono.
Dia menilai kepercayaan atau trust menjadi kunci utama dalam dunia usaha dan perbankan.
"Apapun sebagai entitas bisnis, orang kalau dengan Bank Jakarta itu harus trust, harus percaya. Kata kunci dari dunia usaha, dunia bisnis itu adalah trust," kata dia.
Eks Sekretaris Kabinet menjelaskan IPO akan membuka ruang pengawasan yang lebih luas dan transparan.
Dia menilai pengawasan publik jauh lebih sehat dibandingkan ketergantungan pada figur pimpinan di Balai Kota.
Gubernur DKI Pramono sebut Bank Jakarta mampu membangun kepercayaan yang kuat di masyarakat, sehingga basis nasabahnya tidak lagi terbatas pada Pemprov DKI
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pramono Optimistis Bank Jakarta Bakal IPO Tahun Depan
- Gubernur Pramono Optimistis Bank Jakarta IPO Tahun Depan
- Bank Jakarta Menang Golden Champion in Satisfaction, Loyalty, & Engagement
- Pramono Tekankan Bank Jakarta Perkuat Budaya Kerja dan Transparansi Jelang IPO
- Dara Sarasvati: Debit Visa Bank Jakarta Praktis untuk Transaksi Luar Negeri
- Ketua DPRD Sebut Bank Jakarta Naik Kelas, Kartu Debit Visa Bisa Dipakai di 200 Negara