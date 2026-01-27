Pramono Yakin Bank Jakarta Mampu Bangun Kepercayaan Kuat di Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendorong Bank Jakarta untuk melantai di bursa melalui penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO).

Menurut dia, Bank Jakarta mampu membangun kepercayaan yang kuat di masyarakat, sehingga basis nasabahnya tidak lagi terbatas pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Hal itu dipaparkan dalam rapat kerja Bank Jakarta di Hotel Pullman, Podomoro City, Jakarta Barat, beberapa waktu lalu.

"Kalau perusahaan ini sudah bisa membangun trust-nya, maka yang menjadi nasabah utamanya itu bukan lagi Pemerintah DKI Jakarta. Yang menjadi nasabahnya adalah publik," ucap Pramono.

Dia menilai kepercayaan atau trust menjadi kunci utama dalam dunia usaha dan perbankan.

"Apapun sebagai entitas bisnis, orang kalau dengan Bank Jakarta itu harus trust, harus percaya. Kata kunci dari dunia usaha, dunia bisnis itu adalah trust," kata dia.

Eks Sekretaris Kabinet menjelaskan IPO akan membuka ruang pengawasan yang lebih luas dan transparan.

Dia menilai pengawasan publik jauh lebih sehat dibandingkan ketergantungan pada figur pimpinan di Balai Kota.