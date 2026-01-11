Prananda Prabowo Gagas Balai Kreasi, PDIP Instruksikan Tiap DPC Bina UMKM di Daerah

jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan mendorong penciptaan lapangan kerja bagi generasi muda melalui penguatan sektor ekonomi kreatif dan UMKM. Langkah strategis ini digagas oleh Ketua DPP Bidang Ekonomi Kreatif, Prananda Prabowo, dan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP 2026.

Politikus muda PDIP, Muhammad Syaeful Mujab, menyatakan isu lapangan pekerjaan menjadi perhatian utama partai. "Perihal soal bagaimana lapangan pekerjaan, ini menjadi concern juga di PDI Perjuangan. Makanya secara khusus dalam Rakernas yang pertama ini ada komisi yang membahas tentang pemuda atau anak muda dan komunikasi politik," ujar Mujab dalam konferensi pers hari kedua Rakernas di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Minggu (11/1).

Aksi nyata partai akan diwujudkan dengan program pembinaan UMKM terstruktur hingga ke tingkat daerah melalui gagasan Balai Kreasi.

"Kami akan membina banyak sekali UMKM. Nanti amanatnya adalah DPC-DPC (Dewan Pimpinan Cabang) harus membuat Balai Kreasi. Di situ, masing-masing DPC wajib melakukan pembinaan terhadap UMKM lokal," jelas Mujab.

Komitmen tersebut juga mencakup pemberdayaan kelompok rentan. Mega Putri Novia, salah satu kader muda, menunjukkan langsung produk UMKM yang melibatkan disabilitas. "Ini kopi yang memberdayakan kawan-kawan disabilitas. Jadi, bagaimana melibatkan UMKM, termasuk kawan disabilitas, menjadi salah satu fokus PDIP untuk bisa menghadirkan lapangan pekerjaan bagi anak muda," kata Mega.

Sebagai bukti dukungan, Rakernas juga menampilkan produk-produk lokal melalui fashion show. "Kawan-kawan saksikan dalam fashion show tadi, ada berbagai macam brand UMKM. Itu adalah bukti nyata bagaimana kita melibatkan mereka dalam ekosistem ekonomi partai," pungkas Mujab.

Acara hari kedua Rakernas ini dihadiri oleh sejumlah kader muda seperti Seno Bagaskoro, Mega, dan Cyntia, dengan moderator Guntur Romli, yang bersama-sama menegaskan peran kader muda dalam mengawal agenda partai. (tan/jpnn)