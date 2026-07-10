Prancis Cetak Hattrick Semifinal Piala Dunia, Pertanda Bakal Angkat Trofi 2026?

jpnn.com - JAKARTA - Langkah Timnas Prancis di Piala Dunia 2026 makin sulit dihentikan.

Les Bleus sukses mencetak hattrick lulus ke semifinal setelah menyingkirkan Maroko 2-0 pada laga perempat final Piala Dunia 2026 di Stadion Boston, Jumat (10/7) dini hari WIB.

Kini, muncul satu pertanyaan besar apakah ini menjadi pertanda Prancis akan kembali merebut gelar juara dunia?

Keberhasilan ini membuat Prancis menembus semifinal dalam tiga edisi Piala Dunia secara beruntun, yakni 2018, 2022, dan 2026.

Sebuah pencapaian langka yang hanya mampu dilakukan negara-negara raksasa, seperti Brasil dan Jerman.

Meski sempat dibuat frustrasi oleh kiper Maroko Yassine Bounou yang menggagalkan penalti Kylian Mbappe pada babak pertama, Prancis tetap menunjukkan mental juara.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-60 lewat aksi Mbappe yang memanfaatkan umpan Desire Doue.

Keunggulan Les Bleus kian mantap enam menit berselang ketika Ousmane Dembele mencetak gol kedua yang memastikan kemenangan 2-0 sekaligus tiket ke empat besar.