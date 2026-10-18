Prancis Dibakar Demonstrasi, WNI Diminta Perhatikan Imbauan KBRI Ini

jpnn.com, PARIS - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Paris mengimbau masyarakat Indonesia di Prancis untuk semakin meningkatkan kewaspadaan menyusul potensi gangguan keamanan di tengah demonstrasi besar di negara tersebut.

Seperti disampaikan Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Heni Hamidah, KBRI Paris terus memantau intensif perkembangan situasi keamanan di wilayah kerjanya, khususnya menyusul gelombang demonstrasi besar di Paris pada 17 Oktober.

“KBRI Paris telah menyampaikan imbauan kepada seluruh WNI di wilayah kerja agar senantiasa berhati-hati dan mencermati perkembangan situasi keamanan,” kata Heni melalui pernyataan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Minggu.

Berdasarkan catatan KBRI Paris, dipastikan tidak terdapat WNI yang terlibat dalam demonstrasi, kata dia.

Akan tetapi, demonstrasi berdampak besar pada aktivitas sehari-hari, seperti perubahan jadwal sekolah, operasional transportasi umum, serta kemacetan lalu lintas.

Memerhatikan hal tersebut, KBRI Paris mengimbau agar masyarakat Indonesia di sana terus memantau informasi resmi dari otoritas setempat dan menghindari kerumunan demonstrasi.

Baca Juga: Menlu Arrmanatha Ungkap Pembebasan 4 WNI dari Perompak Somalia

Para WNI di Prancis juga diimbau dapat menyesuaikan rencana perjalanan apabila menghadapi penutupan jalan atau pengalihan rute, kata Heni.

Ia pun memastikan KBRI Paris akan terus memantau perkembangan situasi keamanan setelah demonstrasi serta menjaga komunikasi dengan seluruh WNI di sana.