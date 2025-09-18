Prancis Gagal Masuk 16 Besar Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025

jpnn.com - MANILA – Juara Olimpiade 2024 Prancis gagal menembus 16 Besar Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025 yang berlangsung di Filipina.

Turun dengan kekuatan utama, Prancis menjadi korban kerasnya persaingan di penyisihan Pool C yang juga dihuni Argentina, Finlandia, dan Korea.

Trevor Clevenot dan kawan-kawan hanya menang dari Korea. Saat berhadapan dengan Finlandia lalu Argentina, Prancis kalah.

Menghadapi Argentina pada laga hidup mati, di Quezon City, Kamis (18/9), Prancis kalah 2-3 (26-28, 23-25, 25-21, 25-20, 12-15).

Tim statistik Volleyball World melaporkan bahwa outside hitter Argentina Luciano Vicentin paling subur dalam laga tadi; mencetak 22 poin.

Sama seperti saat kalah dari Finlandia, Prancis bukan jelek, tetapi lawannya yang luar biasa.

Argentina dan Finlandia finis sebagai juara dan runner up pul.

Argentina sebagai juara Pool C akan berhadapan dengan runner up F yang masih diperebutkan malam ini oleh juara bertahan Italia vs Ukraina.