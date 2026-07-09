Prancis Gigit Jari, Banding Michael Olise Ditolak FIFA

jpnn.com, ATLANTA - Harapan Timnas Prancis menghapus ancaman hukuman untuk Michael Olise akhirnya kandas.

FIFA resmi menolak permohonan banding Les Bleus terkait kartu kuning yang diterima sang winger, sehingga dia tetap berada dalam bayang-bayang sanksi saat menghadapi Maroko di perempatfinal Piala Dunia 2026.

Keputusan tersebut membuat Olise wajib bermain ekstra hati-hati pada laga yang digelar Jumat (10/7) dini hari WIB.

Satu kartu kuning lagi akan membuat pemain berusia 24 tahun itu dipastikan absen apabila Prancis berhasil melaju ke semifinal.

Pelatih Prancis, Didier Deschamps, mengonfirmasi pihaknya telah menerima keputusan FIFA. Menurutnya, upaya banding yang diajukan tidak membuahkan hasil.

"Kartu kuning Olise tidak jadi dicabut. Itu keputusan FIFA dan kami menerimanya pagi ini. Banding ditolak," ujar Deschamps, dikutip The Athletic.

Kartu kuning tersebut didapat Olise saat Prancis menyingkirkan Paraguay di babak 16 besar.

Dia dianggap menampar wajah Matias Galarza, meski tayangan ulang memperlihatkan Olise hanya menarik bagian jersey lawannya.