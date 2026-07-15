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Prancis Kalah dari Spanyol, Didier Deschamps Sindir Wasit Semifinal Piala Dunia 2026

Prancis Kalah dari Spanyol, Didier Deschamps Sindir Wasit Semifinal Piala Dunia 2026
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Pelatih Timnas Prancis Didier Deschamps dan Ousmane Dembele tampak terpukul setelah timnya gugur di semifinal Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/Jerome Miron.

jpnn.com - Kekalahan Prancis dari Spanyol pada semifinal Piala Dunia 2026 menyisakan rasa kecewa bagi Didier Deschamps.

Pelatih Timnas Prancis itu bahkan melontarkan sindiran terhadap kepemimpinan wasit meski tetap mengakui La Furia Roja tampil lebih baik.

Prancis harus mengakhiri langkah di Stadion Dallas, Rabu (15/7/2026) dini hari WIB, setelah menyerah 0-2 dari Spanyol.

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Hasil tersebut sekaligus memupus ambisi Les Bleus melaju ke partai final.

Salah satu momen yang menjadi sorotan ialah keputusan wasit Ivan Barton memberikan hadiah penalti kepada Spanyol. Hukuman itu dijatuhkan setelah Lucas Digne dianggap melanggar Lamine Yamal di kotak terlarang.

Keputusan tersebut memunculkan perdebatan karena sejumlah pihak menilai bola sempat lebih dahulu mengenai tangan Yamal sebelum insiden pelanggaran terjadi.

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Deschamps enggan menjadikan wasit sebagai alasan utama kekalahan timnya. Namun, pelatih berusia 57 tahun itu mempertanyakan apakah sang pengadil lapangan layak memimpin pertandingan sebesar semifinal Piala Dunia.

"Rasa kecewa tentu sangat besar karena kami datang dengan ambisi tinggi."

Kekalahan Prancis dari Spanyol pada semifinal Piala Dunia 2026 menyisakan rasa kecewa bagi Didier Deschamps.

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