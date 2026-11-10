Prancis Ungkap Republik Islam Iran di Belakang Peretasan Lemari Pendingin

jpnn.com, PARIS - Dinas intelijen Prancis menuding Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menjadi dalang serangan siber terhadap sistem lemari pendingin di supermarket Prancis pada Oktober lalu, menurut laporan media, Senin (9/11).

Mengutip sumber yang dekat dengan kasus tersebut, harian Prancis Le Figaro melaporkan dinas intelijen Prancis menyimpulkan serangan siber itu dilakukan oleh satuan siber IRGC.

Jaksa di Paris telah memulai penyelidikan terhadap pemimpin satuan Shahid Kaveh, sebuah satuan serangan siber Iran yang terafiliasi dengan Pusat Elektronik dan Siber IRGC.

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Penyelidikan tersebut juga menargetkan dua wakil pemimpin satuan serta individu lain yang diduga terlibat.

"Kantor kejaksaan Paris memohon agar diterbitkan perintah penangkapan internasional," menurut pernyataan badan tersebut.

Sementara itu, seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis memastikan pihaknya akan memanggil duta besar Iran untuk menyampaikan "kecaman keras" atas serangan siber terhadap sistem lemari pendingin.

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"Prancis mengecam keras serangan siber yang tak dapat diterima yang terjadi di wilayahnya dan dilakukan oleh Republik Islam Iran," kata Jubir Kemlu Prancis Pascal Confavreux melalui media sosial X.

Serangan siber itu menyebabkan kerugian besar dalam bentuk kerusakan material dan makanan beku, kata dia, sembari menyebut insiden itu sebagai "serangan besar" terhadap kepentingan dan keamanan awam di Prancis.