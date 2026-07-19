Prancis Vs Inggris 4-6: Ini Kata Mbappe Setelah Menyalip Rekor Messi

jpnn.com - MIAMI - Prancis vs Inggris berakhir dengan skor 4-6.

Laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 di Miami Stadium, Minggu (19/7) WIB itu berlimpah rekor.

Salah satunya yang melibatkan mesin gol Prancis Kylian Mbappe.

Karyawan Real Madrid itu mencetak dua dari sepuluh gol dalam laga Prancis vs Inggris.

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Dua gol atau brace itu sudah cukup membuat Mbappe melampaui rekor Lionel Messi (meski Messi masih punya kans kembali menyalip Mbappe).

Mbappe telah mencetak 22 gol dalam 22 pertandingan Piala Dunia. Belum ada pemain lain yang memiliki gol lebih banyak dalam sejarah ajang empat tahunan itu.

Mbappe menyelesaikan Piala Dunia 2026 dengan sepuluh gol. Jika dia tetap unggul dari Messi setelah Argentina bermain melawan Spanyol di final, maka Mbappe menjadi pemain pertama yang memenangi Sepatu Emas Piala Dunia sebanyak dua kali (Sepatu Emas pertama Mbappe di Piala Dunia 2022 dengan delapan gol).