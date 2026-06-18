Prancis vs Inggris, Kesempatan The Three Lions Membuktikan Diri

jpnn.com - JAKARTA - Duel Prancis vs Inggris pada perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 akan tersaji di Stadion Miami, Amerika Serikat, Minggu (19/7) pukul 04.00 WIB.

Pelatih Timnas Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 ini menjadi kesempatan The Three Lions untuk membuktikan diri.

"Mentalitas bukanlah sesuatu yang bisa dinyalakan dan dimatikan sesuka hati. Itu adalah momen untuk menunjukkan siapa kami sebenarnya dan apa yang telah kami tunjukkan sepanjang turnamen," kata Tuchel dikutip dari laman resmi FIFA, Sabtu (18/7).

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Menurut Tuchel, kemenangan atas Prancis akan menjadi pelipur lara Inggris setelah gagal menembus final Piala Dunia sebagaimana terakhir kali pada edisi 1966.

Pencapaian terbaik mereka setelah itu adalah menjadi tim peringkat keempat pada dua edisi berbeda, 1990 di Italia dan 2018 di Rusia. Dalam arti lain, dua edisi itu, The Three Lions selalu kalah dalam laga perebutan tempat ketiga.

Pada 1990, mereka dikalahkan tuan rumah Italia dengan skor 2-1.

Lalu, pada 2018 giliran Belgia dengan generasi emas kala itu yang mengalahkan Inggris denga skor 2-0.

"Ini adalah kesempatan untuk mencatatkan hasil terbaik Inggris dalam 60 tahun terakhir. Kami akan menghadapi salah satu tim terbaik di dunia, bahkan mungkin tim yang tampil paling konsisten hingga semifinal," ucap Tuchel.