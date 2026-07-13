Prancis vs Inggris, Konate: Kami akan Memberikan Segalanya untuk Pulang Membawa Medali

jpnn.com - JAKARTA - Bek Tim Nasional Prancis Ibrahima Konate mengatakan bahwa para penggawa Les Bleus akan memberikan segalanya guna membawa pulang medali dari Piala Dunia 2026 nanti. Konate menyampaikan itu menjelang laga Prancis vs Inggris pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026. Duel itu akan berlangsung di Stadion Miami, Amerika Serikat, besok Minggu (19/7) pukul 04.00 WIB.

"Kami punya tanggung jawab untuk menghormati pertandingan ini, menghormati tim Inggris, dan juga seluruh pendukung Prancis yang akan mendukung kami pada laga terakhir ini. Kami akan memberikan segalanya untuk pulang dengan membawa medali, meskipun itu hanya medali perunggu," kata Konate dikutip dari laman resmi FIFA, Sabtu (18/7).

Prancis akan berlaga di perebutan tempat ketiga setelah sebelumnya dikalahkan Spanyol 0-2. Adapun Spanyol yang dilatih Luis de la Fuente itu akan berlaga di laga puncak Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak menjadi juara di Afrika Selatan pada 2010.

Baca Juga: Prancis Kejar Happy Ending untuk Deschamps di Piala Dunia 2026

Konate yang baru bermain sekali di Piala Dunia 2026 itu mengaku tak bisa menyembunyikan kekecewaannya setelah negaranya gagal tampil di laga final Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun setelah menjadi juara pada 2018 dan runner-up di 2022.

"Ya, itu adalah pertandingan yang sebenarnya tidak ingin kami jalani. Namun, pertandingan itu Prancis melawan Inggris, ada sejarah panjang di antara kedua negara ini," kata bek milik Real Madrid itu.

Pelatih Prancis Didier Deschamps mengatakan bahwa pertandingan perebutan tempat ketiga memang bukanlah laga yang Les Bleus harapkan. Meski demikian, dia menambahkan bahwa timnya tetap memberikan yang terbaik untuk memenangkan pertandingan.

"Ini bukan pertandingan persahabatan dan memang bukan laga yang kami harapkan untuk dimainkan, tetapi pertandingan ini tetap ada. Masih ada perebutan tempat ketiga yang harus diperjuangkan," kata Deschamp yang dilaporkan berpisah dengan Prancis setelah Piala Dunia 2026 tersebut.

Adapun ini menjadi laga perebutan tempat ketiga dari Prancis di Piala Dunia setelah edisi 1958 di Swedia, 1982 di Spanyol, dan 1986 di Meksiko. Dari tiga edisi itu, Prancis hanya gagal mendapatkan medali perunggu pada 1982 setelah mereka dikalahkan Polandia 2-3. (antara/jpnn)



Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?

