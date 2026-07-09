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Prancis vs Maroko: Lawan Tim Hebat, Deschamps Beri Instruksi Ini ke Les Bleus

Prancis vs Maroko: Lawan Tim Hebat, Deschamps Beri Instruksi Ini ke Les Bleus
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Pelatih Timnas Prancis Didier Deschamps. Foto: REUTERS/Hannah Mckay

jpnn.com - JAKARTA - Laga Prancis vs Maroko di perempat final Piala Dunia 2026 akan tersaji di Boston Stadium, Boston, Jumat (10/7).

Prancis melaju ke perempat final setelah menyingkirkan Paraguay 1-0 berkat penalti Kylian Mbappe di babak 16 besar.

Adapun Maroko menaklukkan Kanada dengan skor telak 3-0 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026.

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Pelatih Prancis Didier Deschamps mengatakan bahwa Maroko merupakan lawan yang jauh berbeda dibanding Paraguay.

Menurut Deschamps, Maroko itu kini telah berkembang menjadi salah satu kandidat kuat juara.

Deschamps mengatakan Prancis pernah menghadapi Maroko empat tahun lalu di semifinal Piala Dunia 2022.

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Maroko juga tampil di final Piala Afrika dan memiliki banyak pemain berkualitas.

“Mereka tidak datang ke sini hanya untuk bermain, tetapi untuk menang. Kami harus siap memberikan performa terbaik melawan tim yang hebat ini," kata Deschamps seperti dilaporkan The Strait Times pada Kamis.

Prancis vs Maroko di perempat final Piala Dunia 2026 akan tersaji di Boston Stadium, Boston, Jumat (10/7). Deschamps beri instruksi ini ke Les Bleus.

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