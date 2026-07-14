Prancis vs Spanyol di Semifinal Piala Dunia 2026: Yamal Merasa tak Ada Tekanan

jpnn.com - JAKARTA - Duel Prancis vs Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion Dallas, Amerika Serikat (AS), Rabu (15/7) pukul 02.00 WIB.

Ini merupakan pertandingan paling penting bagi La Furia Roja sejak final Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan.

Kini, mereka selangkah lagi kembali ke final, namun rintangan besar bernama Prancis yang merupakan juara dunia 2018 dan finalis 2022, harus mereka lewati lebih dahulu.

Pemain Timnas Spanyol Lamine Yamal mengaku tidak merasakan tekanan sama sekali menjelang laga semifinal Piala Dunia 2026 ini.

"Kami tahu bagaimana menghadapi kesulitan. Soal tekanan, saya tidak merasakannya," kata Yamal yang baru berusia 19 tahun Senin kemarin, dikutip dari laman resmi FIFA, Selasa (14/7).

"Kalian sendiri yang mengatakan bahwa saya sedang tidak berada dalam performa terbaik. Jadi, kalian seharusnya tidak berharap terlalu banyak dari saya, tetapi saya yakin besok akan menjadi hari yang spesial," tambahnya.

Lamine Yamal baru membukukan satu gol di Piala Dunia 2026. Namun, dia khawatir soal hal tersebut karena kontribusinya di lapangan bukan hanya soal gol atau assist.

Bagi Yamal, ini merupakan semifinal turnamen besar keduanya setelah membawa Spanyol juara Piala Eropa 2024. Ketika itu, satu gol Yamal membawa negaranya ke final setelah mengalahkan Prancis 2-1.