Prancis Vs Spanyol: Ucapan Yamal Membahana, Menggetarkan Jiwa
jpnn.com - DALLAS - Bintang Spanyol yang berulang tahun ke-19 pada Senin (13/7) kemarin, Lamine Yamal mengeluarkan pernyataan keras menjelang timnya ketemu Prancis di semifinal Piala Dunia 2026.
Prancis vs Spanyol hadir di Dallas Stadium, Dallas, Rabu (15/7), kick off pukul 02.00 WIB.
Yamal bak menabuh genderang perang bermaksud menggetarkan jiwa pasukan Prancis.
"Saya percaya, jika Prancis harus takut dengan satu lawan, maka itu adalah kami. Karena kamilah yang mengalahkan mereka, dua kali, di dua pertemuan terakhir kami, di kompetisi resmi," ujarnya.
Winger Barcelona itu menjadi bagian saat Spanyol menaklukkan Prancis di semifinal Piala Eropa 2024, dan di semifinal UEFA Nations League 2024-2025.
“Kamilah yang bisa menyingkirkan mereka sebelumnya," kata Yamal.
“Itu (Prancis vs Spanyol semifinal Piala Dunia 2026) mungkin akan menjadi pertandingan terpenting yang akan saya mainkan.”
"Mungkin kemenangan dan final akan menjadi hadiah ulang tahun terbaik. Kami semua sangat bersemangat, terutama saya," imbuhnya. (apn/jpnn)
Semifinal Piala Dunia 2026 Prancis vs Spanyol Rabu dini hari WIB. Anda mau menonton gak?
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
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