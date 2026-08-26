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PRANTARA Indonesia Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Gempa NTT

PRANTARA Indonesia Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Gempa NTT
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PRANTARA Indonesia mengirim bantuan dan relawan untuk membantu warga terdampak gempa di NTT. Foto: PRANTARA

jpnn.com, NUSA TENGGARA TIMUR - DPP Relawan PRANTARA Indonesia (Prabowo Untuk Nusantara) mengirimkan bantuan kemanusiaan dan relawan untuk membantu masyarakat terdampak gempa di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bantuan tersebut diberangkatkan dari Kantor DPP Relawan PRANTARA Indonesia, Jakarta, Selasa (25/8/2026). Pengiriman dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas organisasi terhadap masyarakat NTT yang terdampak bencana.

Pelepasan bantuan dilakukan Dewan Penasihat DPP Relawan PRANTARA Indonesia Jenderal Purnawirawan Nugroho Widyotomo.

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Dia didampingi Ketua Umum DPP Relawan PRANTARA Indonesia Ardho Adam Saputra, S.E., Sekretaris Jenderal Indra Musta’in, serta Ketua Harian Rudi Kristian.

Adapun bantuan yang dikirimkan meliputi beras, minyak goreng, gula putih, mi instan, obat-obatan, dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya.

Bantuan tersebut diharapkan dapat memenuhi sebagian kebutuhan masyarakat yang tengah menghadapi kondisi pascabencana.

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Ketua Umum DPP Relawan PRANTARA Indonesia Ardho Adam Saputra mengatakan, bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak gempa di NTT.

“Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang tertimpa musibah gempa di wilayah NTT. Ini merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas keluarga besar PRANTARA Indonesia,” ujar Ardho.

PRANTARA Indonesia mengirim bantuan dan relawan untuk membantu warga terdampak gempa di NTT.

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