Praperadilan 3 Anggota DPRD Tersangka Kasus Kematian Dokter Icha Ditolak

jpnn.com - Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) menolak permohonan praperadilan tiga anggota DPRD Timor Tengah Utara (TTU) yang mempersoalkan penetapan mereka sebagai tersangka dugaan intimidasi mendiang dokter Eliza Princila Utami Pakaenoni atau dokter Icha.

Putusan tersebut dibacakan hakim tunggal Pengadilan Negeri Kupang Jantiani Longli Naetasi dalam perkara Nomor 7/Pid.Pra/2026/PN Kpg, Selasa (6/10/2026).

"Mengadili, menolak permohonan praperadilan para pemohon," kata Jantiani saat membacakan amar putusan itu.

Tiga anggota DPRD TTU yang mengajukan permohonan praperadilan tersebut yakni Therensius Lazakar, Norbertus Tubani, dan Veronika Lake.

Hakim dalam pertimbangan menyatakan penyidik Polda NTT telah memiliki setidaknya dua alat bukti permulaan yang sah untuk menetapkan tiga anggota dewan tersebut sebagai tersangka.

Alat bukti tersebut antara lain diperoleh dari pemeriksaan saksi, surat, serta barang bukti yang proses penyitaannya telah mendapatkan izin.

Hakim juga menilai tidak terbukti bahwa alat bukti yang digunakan penyidik diperoleh secara melawan hukum.

"Termohon dalam menetapkan para pemohon sebagai tersangka telah didasarkan pada setidak-tidaknya dua alat bukti permulaan yang sah," ujar Jantiani.