Praperadilan PT ACT Marine Transport & PT ACT Logistic Ditolak, Proses Pidana Dipastikan Berlanjut

jpnn.com, JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan oleh pihak PT ACT Marine Transport dan PT ACT Logistic International.

Lewat putusan perkara Nomor 18/Pid.Pra/2026/PN Jkt.Utr tersebut, hakim menyatakan status penetapan tersangka dalam kasus ini sah dan berkekuatan hukum.

Putusan ini menjadi lampu hijau bagi tim penyidik kepolisian untuk segera merampungkan berkas perkara dan melanjutkan proses pidana ke tahap berikutnya.

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Kuasa hukum ahli waris mendiang Priyo Budisantoso, Yuli Yanti Hutagaol., S.H., M.H., C.Med, menyampaikan apresiasinya terhadap integritas Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Menurutnya, keputusan ini menjadi titik krusial dalam memperjuangkan keadilan bagi kliennya.

"Puji Tuhan, Haleluya. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam perkara ini dan juga Majelis Hakim sudah memutuskan bahwa praperadilan PT ACT Marine Transport dan PT ACT Logistic International itu ditolak," ujar Yuli Yanti Hutagaol seusai persidangan di PN Jakarta Utara, Rabu (7/10/2026).

Menurut Yuli Yanti Hutagaol, dengan ditolaknya permohonan praperadilan tersebut, penetapan tersangka dinilai sah sehingga pihak kepolisian dapat melanjutkan proses hukum terhadap perkara tersebut.

"Jadi penetapan tersangkanya sah secara hukum dan pihak penyidik dan kepolisian Republik Indonesia PN Jakarta Utara boleh tetap melanjutkan proses hukum tentang tersangka ini. Seperti itu," ujarnya.

Yuli Yanti Hutagaol menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses hukum pidana tersebut. Ia menyebut langkah selanjutnya akan diserahkan kepada PN Jakarta Utara dan penyidik, sementara dirinya bersama tim hukum akan memastikan setiap tahapan proses berjalan sesuai ketentuan hukum.