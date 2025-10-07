Prasmul EduWealth Solusi Perencanaan Keuangan Pendidikan

jpnn.com, JAKARTA - Menurut data Badan Pusat Statistik, inflasi tahunan untuk kategori pendidikan pada Agustus 2024, periode yang bertepatan dengan penerimaan mahasiswa baru, mencapai 1,83 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi tahunan umum pada 2024, yang sebesar 1,57 persen.

Selama periode 2015 hingga 2024, inflasi tahunan biaya pendidikan beberapa kali melampaui inflasi umum tahunan.

Sementara itu, survei BPS pada tahun 2021 menunjukkan bahwa rumah tangga di perkotaan mengalokasikan rata-rata 11-15% dari total pengeluaran bulanan mereka untuk pendidikan, yang menunjukkan beban finansial signifikan bagi keluarga.

Sebagai wujud komitmen mendukung masyarakat dalam melakukan pengelolaan keuangan pendidikan, PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon), bersama PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia), dan Universitas Prasetiya Mulya (Prasmul) berkolaborasi dan akan menghadirkan Prasmul EduWealth – Premium Education Saving Plan, sebuah inovasi tabungan rencana pendidikan yang mengintegrasikan tabungan, proteksi asuransi jiwa serta ekosistem pembinaan siswa sejak dini.

Kolaborasi ini diresmikan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh ketiga entitas yang diwakili Honggo Widjojo Kangmasto, Wakil Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia Tbk; Lauren Sulistiawati, Presiden Direktur Manulife Indonesia dan Dr. Hassan Wirajuda, Rektor Universitas Prasetiya Mulya, serta disaksikan perwakilan manajemen dari Danamon, Manulife Indonesia, dan Prasmul.

Kehadiran Prasmul EduWealth diharapkan dapat membantu masyarakat menjawab tantangan dalam mempersiapkan biaya pendidikan anak.

“Sebagai wujud komitmen Bank Danamon di dunia pendidikan untuk generasi muda Indonesia, bersama mitra strategis kami, Manulife Indonesia, serta Universitas Prasetiya Mulya, kami akan menghadirkan PrasMul EduWealth, Premium Education Savings Plan sebagai solusi finansial bagi masyarakat Indonesia, khususnya para orang tua, dalam mempersiapkan pendidikan berkualitas bagi anak-anak mereka secara terencana dan berkelanjutan," kata Honggo Widjojo Kangmasto, Wakil Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

Melalui Prasmul EduWealth – Premium Education Saving Plan, Danamon, Manulife Indonesia dan Prasmul, berkomitmen untuk menyediakan solusi finansial yang relevan sekaligus ekosistem pendidikan yang berkelanjutan.