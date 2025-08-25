menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Pratama Arhan Ajukan Permohonan Talak Cerai dari Azizah Salsha

Pratama Arhan Ajukan Permohonan Talak Cerai dari Azizah Salsha

Pratama Arhan Ajukan Permohonan Talak Cerai dari Azizah Salsha
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Azizah Salsha bersama Pratama Arhan. Foto Instagram pratamaarhan8

jpnn.com, JAKARTA - Kehidupan rumah tangga pesepak bola Pramata Arhan dan Azizah Salsha tengah di ujung tanduk.

Pratama Arhan diduga mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Tigaraksa sejak 1 Agustus 2025.

Permohonan tersebut tercatat dalam Penelusuran Perkara Pengadilan (SIPP) dengan nomor 4274/Pdt.G/2025/PA.Tgrs.

Baca Juga:

Dalam SIPP, tercatat nama tergugat maupun penggugat tidak tertulis atau disamarkan.

Pada catatan SIPP, penggugat diwakili oleh Singgih Tomi Gumilang, diduga kuasa hukum Pratama Arhan.

Sidang cerai perdana Pratama Arhan dan Azizah Salsha diketahui digelar pada Senin (25/8) di Pengadilan Negeri Tigaraksa.

Baca Juga:

Sebelumnya, rumah tangga Pratama Arhan dan Azizah Salsha sudah berkali-kali diterpa isu miring.

Salah satu isu terbesar yang menggegerkan publik yakni dugaan Azizah Salsha diduga berselingkuh dengan Salim Nauderer. (mcr31/jpnn)

Pratama Arhan diduga mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Tigaraksa sejak 1 Agustus 2025.


Redaktur : Dedi Yondra
Reporter : Romaida Uswatun Hasanah

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI