Pratama Arhan Ajukan Permohonan Talak Cerai dari Azizah Salsha
jpnn.com, JAKARTA - Kehidupan rumah tangga pesepak bola Pramata Arhan dan Azizah Salsha tengah di ujung tanduk.
Pratama Arhan diduga mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Tigaraksa sejak 1 Agustus 2025.
Permohonan tersebut tercatat dalam Penelusuran Perkara Pengadilan (SIPP) dengan nomor 4274/Pdt.G/2025/PA.Tgrs.
Dalam SIPP, tercatat nama tergugat maupun penggugat tidak tertulis atau disamarkan.
Pada catatan SIPP, penggugat diwakili oleh Singgih Tomi Gumilang, diduga kuasa hukum Pratama Arhan.
Sidang cerai perdana Pratama Arhan dan Azizah Salsha diketahui digelar pada Senin (25/8) di Pengadilan Negeri Tigaraksa.
Sebelumnya, rumah tangga Pratama Arhan dan Azizah Salsha sudah berkali-kali diterpa isu miring.
Salah satu isu terbesar yang menggegerkan publik yakni dugaan Azizah Salsha diduga berselingkuh dengan Salim Nauderer. (mcr31/jpnn)
Redaktur : Dedi Yondra
Reporter : Romaida Uswatun Hasanah
