Pratama Arhan Ceraikan Azizah Salsha, Begini Komentar Para Penggemar
jpnn.com, JAKARTA - Perceraian Pratama Arhan dari Azizah Salsha menjadi perbincangan netizen di media sosial.
Para penggemar menyampaikan berbagai komentar atas perpisahan pemain bola dan selebgram tersebut.
Beberapa fan mendukung langkah Pratama Arhan menceraikan Azizah Salsha. Hal tersebut disampaikan melalui kolom komentar di Instagram.
Banyak netizen menilai bahwa Pratama Arhan layak berbahagia dan mendapatkan cinta yang setara.
Sementara itu, akun lainnya kemudian mengucapkan selamat atas perceraian pemain Timnas Indonesia tersebut.
Warganet kemudian mempertanyakan alasan Pratama Arhan masih memajang foto bersama Azizah Salsha di Instagram.
Sebelumnya, Pratama Arhan telah diputus bercerai dari Azizah Salsha oleh majelis hakim Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa.
Hal itu diungkapkan oleh Juru Bicara Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa, Mohamad Sholahudin di kantornya, Senin (25/8).
