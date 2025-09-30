menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Pratama Arhan dan Azizah Salsha Bercerai, Kuasa Hukum Ungkap Penyebab Sebenarnya

Pratama Arhan dan Azizah Salsha Bercerai, Kuasa Hukum Ungkap Penyebab Sebenarnya

Pratama Arhan dan Azizah Salsha Bercerai, Kuasa Hukum Ungkap Penyebab Sebenarnya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pratama Arhan dan Azizah Salsha. Foto: Instagram/pratamaarhan8

jpnn.com, JAKARTA - Rumah tangga pesepak bola Pratama Arhan dengan selebgram sekaligus putri politikus, Azizah Salsha telah berakhir.

Kabar perceraian pasangan muda ini diungkap kuasa hukum keduanya seusai memberikan penjelasan resmi di Pengadilan Agama Tigaraksa, Senin (29/9).

Adinda, selaku kuasa hukum Arhan, menegaskan bahwa keputusan berpisah diambil secara dewasa tanpa adanya konflik besar.

Baca Juga:

“Komunikasi masih baik, karena perceraian ini merupakan kesepakatan bersama,” ujar Adinda.

Menurut Adinda, keputusan itu muncul setelah musyawarah panjang bersama keluarga besar. Dia juga menepis isu-isu miring yang sempat beredar di publik.

“Perpisahan ini adalah jalan terbaik yang telah disepakati oleh Arhan dan Azizah,” tambahnya.

Baca Juga:

Meski begitu, alasan detail di balik perceraian tetap tidak diungkap gamblang. Kuasa hukum hanya memberi sinyal bahwa faktor jarak dan karier menjadi penyebab utama.

“Sepengetahuan kami, pisahnya dikarenakan Mas Arhan teken kontrak dengan Bangkok United,” ungkap kuasa hukum lainnya, Singgih Tomi Gumilang.

Rumah tangga Pratama Arhan dan Azizah Salsha resmi berakhir, kuasa hukum ungkap penyebab sebenarnya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI