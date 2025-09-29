Pratama Arhan Tak Dapat Izin Klub Hadiri Sidang Ikrar Talak

menu
Kuasa hukum Pratama Arhan dan Adinda di Pengadilan Agama Tigaraksa, Senin (29/9). Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com - Sidang ikrar talam Pratama Arhan dan Azizah Salsha dilaksanakan di Pengadilan Agama Tigaraksa, Senin (29/9).

Kuasa hukum Pratama Arhan, Adinda mengungkapkan kliennya tidak dapat hadir pada sidang ikrar talak.

Adapun sidang ikrar talak akan diwakili penasihat hukum menggunakan kuasa istimewa yang telah diserahkan Arhan.

"Hari ini klien kami, Pratama Arhan tidak bisa hadir," kata Adinda di kantor Pengadilan Agama Tigaraksa.

Adinda menjelaskan kliennya terpaksa absen karena harus melakukan persiapan kompetisi Asian Elite Cup 2.

Suami Azizah Salsha itu disebut tidak mendapatkan izin dari klub untuk menghadiri sidang.

"Persiapan Asian Elits Cup 2, tanggal 1 Oktober. Jadi, memang dari klubnya tidak mengizinkan," ujarnya.

Singgih Tomi Gemilang yang juga selaku kuasa hukum Arhan menyampaikan pembacaan ikrar talak akan diwakilkan olehnya.

