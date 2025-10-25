Pratama Wijaya Meninggal Akibat Kekerasan saat Diksar Mahepel FEB Unila, 8 Orang Jadi Tersangka

jpnn.com - Penyidik Ditreskrimum Polda Lampung menetapkan delapan tersangka kasus pendidikan dasar (diksar) Mahasiswa Ekonomi Pencinta Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung (Mahepel FEB Unila).

Diketahui kasus kekerasan yang terjadi dalam pelaksanaan diksar itu mengakibatkan Pratama Wijaya Kusuma meninggal dunia.

"Kami telah menetapkan delapan tersangka atas kasus diksar mahasiswa FEB Unila yang menyebabkan Pratama Wijaya Kusuma meninggal dunia," kata Dirreskrimum Polda Lampung Kombes Indra Hermawan, di Bandar Lampung, Jumat (24/10/2025).

Baca Juga: Makam Mahasiswa Unila yang Tewas Seusai Diksar Dibongkar

Dia mengatakan bahwa delapan tersangka yang telah ditetapkan terdiri dari empat orang panitia dan empat lainnya alumni Mahapel FEB Unila yang turut serta dalam kejadian tersebut.

Panitia yang ditetapkan tersangka tersebut yakni inisialnya AA berperan melakukan tamparan terhadap korban, memukul perut, menyuruh push up dan sit up.

Lalu, tersangka AF melakukan tindakan terhadap korban dengan menyeret dan merayap.

Baca Juga: Info Terbaru dari KPK soal Kasus Korupsi Haji Era Gus Yaqut

"Tersangka As melakukan tamparan dan SY melakukan tamparan dan menyeret korban saat merayap," ungkapnya.

Selanjutnya, peran serta empat alumni yang dijadikan tersangka yakni melakukan tamparan, tendangan, menyuruh push up dan sit up kepada korban.