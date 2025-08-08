menu
Pratinjau Persebaya Vs PSIM: Tuan Rumah Bergairah
Skuad Persebaya Surabaya berlatih. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - SURABAYA – Juru taktik Persebaya Surabaya Eduardo Perez bertekad membawa timnya memenangi laga melawan PSIM Yogyakarta pada pekan ke-1 BRI Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (8/8) malam WIB.

Laga Persebaya vs PSIM ini akan dianggap sebagai laga pembuka BRI Super League 2025/26, meski pada sore hari ada laga di Samarinda. 

Sebelum pertandingan Surabaya vs Yogyakarta dimulai, ada seremoni pembukaan.

Perez mengatakan timnya akan memanfaatkan dan memaksimalkan keuntungan bermain di Gelora Bung Tomo.

"Saya mewaspadai lawan. Kami sudah menganalisis calon-calon lawan. Kami tidak sabar untuk memulai kompetisi di hadapan para pendukung kami. Saya senang, bersemangat untuk musim baru," katanya.

Perez pun tak mau memandang PSIM dengan sebelah mata meski meyakini akan mendapat dukungan dari fan Persebaya di GBT.

Pembuka BRI Super League musim ini hadir di Gelora Bung Tomo; Persebaya Vs PSIM Yogyakarta.

