Pre-Order iPhone 17 Series di Shopee, Ada Promo Cashback & Exclusive Gift Box!

jpnn.com, JAKARTA - Apple enthusiast dan pengguna setia Shopee di Indonesia wajib bersiap karena iPhone 17 Series segera meluncur tahun ini.

Shopee Mall siap menghadirkan dengan penawaran terbaik khusus pre-order yang sayang banget kalau dilewatkan.

Mulai dari Bank Cashback up to 5.5JT, Promo SPayLater up to 5.5JT + Cicilan 0%, Exclusive Gift Box up to 5.5JT untuk 1.000 pembeli beruntung, hingga Voucher Cashback up to 1.5JT, yang resmi dibuka sejak tanggal 10 Oktober 2025 pukul 00.01 WIB.

Catat dan pastikan menjadi yang pertama memiliki smartphone terbaru Apple ini dengan melakukan pre-order lewat toko resmi iBox, Digimap, dan Hello Store di Shopee Mall.

iPhone 17 Series terdiri dari iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, dan iPhone 17 Pro Max. Seluruh lini iPhone 17 Series hadir dengan pilihan warna yang bisa dipilih sesuai preferensi pengguna.

Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi yang pertama memiliki iPhone 17 Series dengan warna favoritmu!

Segera lakukan pre-order di Shopee Mall dan rasakan pengalaman menggunakan iPhone terbaru dengan model desain dan warna yang memikat serta performa terbaru untuk pengalaman lebih personal, aman, dan intuitif. Pastikan kamu mendapatkan unit pilihanmu dan nikmati promo terbaiknya di Shopee.

Spesial di peluncuran iPhone 17 Series di Shopee Mall, ada banyak promo eksklusif yang pastinya sayang untuk dilewatkan.