Prediksi Billy Syahputra Soal Jadwal Persalinan Vika Kolesnaya

Billy Syahputra dan Vika Kolesnaya. Foto: Instagram/vika.kolesnaya

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Billy Syahputra menyampaikan prediksi soal jadwal persalinan Vika Kolesnaya.

Dia mengatakan sang istri diprediksi melahirkan anak pertama pada akhir tahun ini.

"Kalau enggak ada halangan, November, Desember, insyaallah," ungkap Billy Syahputra dalam tayangan Intens Investigasi baru-baru ini.

Adik mendiang Olga Syahputra itu memohon doa agar persalinan Vika Kolesnaya bisa berjalan dengan lancar.

Billy Syahputra menyebut usia kehamilan Vika Kolesnaya kini telah memasuki 7 bulan.

"Alhamdulillah," ucap Bang Billy, sapaannya.

Menurut Billy Syahputra, dirinya dan Vika Kolesnaya telah menggelar gender reveal calon buah hati.

Adapun calon anak pasangan selebritas itu diprediksi berjenis kelamin laki-laki.

