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Prediksi Gus Salam: Argentina 3, Spanyol 1

Prediksi Gus Salam: Argentina 3, Spanyol 1
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Abdussalam Shohib atau biasa disapa Gus Salam. Foto: source for JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Kandidat calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Abdussalam Shohib atau yang akrab disapa Gus Salam menyampaikan prediksi hasil final Piala Dunia 2026 antara Spanyol vs Argentina.

Menurut pengasuh PP Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang itu, Argentina yang akan jadi juara.

Gus Salam bak tak sabaran menyaksikan final yang mempertemukan dua kekuatan besar antara perwakilan dua benua.

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"Ini pertarungan mental juara Argentina melawan agresivitas Spanyol,” ujar Gus Salam.

"Tim Tango punya mental juara dan berpengalaman di partai final. Piala Dunia sebelumnya, 2022, Argentina juara. Sekarang, berhadapan dengan Spanyol yang siap merebut juara dengan skuad muda yang agresif dan bermain cepat," ujarnya.

Menurut Gus Salam, di laga sekelas final, faktor teknis saja tidak cukup. Faktor keberuntungan akan sangat menentukan siapa yang keluar sebagai pemenang. Meski mayoritas penggemar sepak bola saat ini lebih memfavoritkan Spanyol karena materi pemain mudanya, keyakinan Gus Salam tidak goyah. Sejak 1986, ia konsisten mendukung Argentina.

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“Insyaallah Argentina. Saya tetap menjagokan Argentina. Tidak berubah, apalagi berpindah ke lain hati,” katanya.

"Prediksi saya, Argentina menang 3-1 dari Spanyol,” imbuhnya.

Faktor keberuntungan juga akan menentukan siapa yang keluar sebagai pemenang final Piala Dunia 2026.

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