Prediksi Mark Klok Menjelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Tantangan Berat
Timnas Indonesia akan menghadapi dua laga penting di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Irak.
Pasukan Patrick Kluivert lebih dahulu menantang Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, pada Selasa (8/10/2025) waktu setempat atau Rabu (9/10/2025) dini hari WIB.
Tiga hari kemudian, giliran Irak yang akan menjadi lawan Indonesia di stadion yang sama.
Kapten Persib Marc Klok menjadi salah satu dari empat pemain Persib yang dipanggil PSSI untuk memperkuat timnas.
Rombongan pemain Persib berangkat dari Thailand seusai melakoni laga AFC Champions League Two (ACL 2).
Arab Saudi Jadi Ujian Pertama
Menjelang pertandingan, Klok menilai laga melawan Arab Saudi tidak akan mudah. Meskipun Indonesia sempat menang dalam pertemuan sebelumnya, dia menilai situasi kali ini akan berbeda.
"Lawan Saudi kemarin kami menang sama imbang, tetapi tim itu sangat berat apalagi mereka bermain di kandang dengan dukungan suporter, mungkin wasit atau apapun, saya tidak tahu," lanjutnya.
Begini prediksi Marc Klok jelang laga penting Indonesia melawan Arab Saudi dalam putaran 4 PIala Dunia 2026.
