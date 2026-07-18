Prediksi Prancis vs Inggris Piala Dunia 2026, Ini Catatan Pertemuan Kedua Tim
jpnn.com - JAKARTA – Jadwal Prancis Vs Inggris pada pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Stadion Hard Rock, Miami, Minggu (19/7) pukul 04.00 WIB.
Les Blues – julukan Timnas Prancis - lebih diunggulkan karena memimpin catatan pertemuan.
Prancis sudah bertemu dengan Inggris sembilan kali sejak 1966 dan Les Blues memenangi lima pertandingan, demikian catatan FIFA.
Adapun Inggris menang tiga pertandingan, sementara satu laga lain berakhir imbang.
Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada Piala Dunia 2022 dalam babak perempat final ketika Prancis menang 2-1.
Kemenangan terakhir Inggris terjadi pada pertandingan persahabatan tahun 2015 ketika menang 2-0.
Satu-satunya hasil imbang terjadi pada fase grup Euro 2012 ketika kedua negara imbang 1-1.
Partai perebutan tempat ketiga akan menjadi pertemuan keempat Prancis dan Inggris dalam Piala Dunia.
Berikut prediksi hasil pertandingan Prancis Vs Inggris pada partai perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026.
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