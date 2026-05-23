Prediksi Purbaya soal Saham & IHSG, Investor Pasti Girang

jpnn.com, JAKARTA - IHSG Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat sore ditutup menguat ditopang oleh rebound (berbalik menguat) saham-saham sektor energi dan basic materials (barang baku).

IHSG ditutup menguat 67,11 poin atau 1,10 persen ke posisi 6.162,05. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 4,04 poin atau 0,66 persen ke posisi 620,44.

IHSG ditutup menguat setelah sebelumnya sempat melemah hingga menyentuh level 5,966.86 pada perdagangan hari ini, dengan hampir seluruh sektor ditutup di zona hijau.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis IHSG akan kembali menguat pekan depan seiring perbaikan fundamental ekonomi nasional.

"Saya pikir sih, kalau lihat dari teknikalnya sih, minggu depan sudah lari kencang," ujar Purbaya di Jakarta, Jumat (21/5).

Dia meminta pelaku pasar tidak khawatir terhadap kondisi pasar saham saat ini, karena pemerintah akan terus memperkuat ekonomi nasional ke depan.

Lebih lanjut, Purbaya menyampaikan rebound IHSG hanya tinggal menunggu waktu karena kondisi fundamental ekonomi Indonesia dinilai tetap baik.

"Jadi, tinggal tunggu waktu saja sampai, enggak lama kalau enggak salah, sampai harga IHSG akan rebound lagi," katanya.