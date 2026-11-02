menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » Prediksi Setlist Konser My Chemical Romance di Jakarta

Prediksi Setlist Konser My Chemical Romance di Jakarta

Prediksi Setlist Konser My Chemical Romance di Jakarta
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
My Chemical Romance. Foto: Instagram/mychemicalromance

jpnn.com, JAKARTA - Band rock asal Amerika Serikat, My Chemical Romance (MCR) segera menggelar konser di Jakarta International Stadium pada 22 November 2026.

Tiga pekan menjelang konser, para penggemar sudah tidak sabar menantikan kehadiran Gerard Way dan kawan-kawan.

Beberapa prediksi seputar daftar lagu yang akan dimainkan My Chemical Romance di Jakarta juga mulai dibahas.

Baca Juga:

Setlist konser My Chemical Romance diprediksi mengusung konsep teatrikal rock opera dan membawakan sekitar 25 lagu.

Berdasarkan pola tur terbaru My Chemical Romance di era The Black Parade (termasuk residensi di Hollywood Bowl), konser diperkirakan dibagi menjadi dua babak.

Album The Black Parade kemungkinan dimainkan secara penuh dan berurutan, disusul oleh deretan lagu hit terbaik dari album lainnya.

Baca Juga:

Pada sesi pertama, My Chemical Romance diprediksi memainkan seluruh trek dari mahakarya album The Black Parade (2006).

Antara lain, The End, Dead, This Is How I Disappear, The Sharpest Lives, Welcome to the Black Parade, I Don't Love You, House of Wolves, Cancer, Mama, Sleep, Teenagers, Disenchanted, Famous Last Words, termasuk Blood.

Band rock asal Amerika Serikat, My Chemical Romance (MCR) segera menggelar konser di Jakarta International Stadium pada 22 November 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI