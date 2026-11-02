Prediksi Setlist Konser My Chemical Romance di Jakarta
jpnn.com, JAKARTA - Band rock asal Amerika Serikat, My Chemical Romance (MCR) segera menggelar konser di Jakarta International Stadium pada 22 November 2026.
Tiga pekan menjelang konser, para penggemar sudah tidak sabar menantikan kehadiran Gerard Way dan kawan-kawan.
Beberapa prediksi seputar daftar lagu yang akan dimainkan My Chemical Romance di Jakarta juga mulai dibahas.
Setlist konser My Chemical Romance diprediksi mengusung konsep teatrikal rock opera dan membawakan sekitar 25 lagu.
Berdasarkan pola tur terbaru My Chemical Romance di era The Black Parade (termasuk residensi di Hollywood Bowl), konser diperkirakan dibagi menjadi dua babak.
Album The Black Parade kemungkinan dimainkan secara penuh dan berurutan, disusul oleh deretan lagu hit terbaik dari album lainnya.
Pada sesi pertama, My Chemical Romance diprediksi memainkan seluruh trek dari mahakarya album The Black Parade (2006).
Antara lain, The End, Dead, This Is How I Disappear, The Sharpest Lives, Welcome to the Black Parade, I Don't Love You, House of Wolves, Cancer, Mama, Sleep, Teenagers, Disenchanted, Famous Last Words, termasuk Blood.
Band rock asal Amerika Serikat, My Chemical Romance (MCR) segera menggelar konser di Jakarta International Stadium pada 22 November 2026.
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