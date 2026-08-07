Prediksi Susunan Pemain Singapura vs Timnas Indonesia: Ada Kejutan dari John Herdman?

jpnn.com - Timnas Indonesia akan memainkan partai krusial menghadapi Singapura pada laga terakhir Grup A Piala AFF 2026.

Pertandingan di Stadion Jalan Besar, Jumat (7/8/2026), menjadi penentu nasib Garuda dalam perebutan tiket semifinal.

Kemenangan menjadi satu-satunya jalan yang bisa membawa Timnas Indonesia melangkah ke empat besar Piala AFF 2026.

Situasi tersebut diprediksi membuat pelatih John Herdman mempertimbangkan sejumlah penyesuaian dalam komposisi pemain yang akan diturunkan sejak menit pertama.

Saat ini Indonesia masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan enam poin. Garuda berada tepat di bawah Singapura dan Vietnam yang sama-sama mengoleksi tujuh angka.

Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia

Salah satu sektor yang berpotensi menghadirkan wajah baru berada di bawah mistar.

Cahya Supriadi memiliki kans untuk tampil sebagai starter setelah performa Nadeo Argawinata pada pertandingan sebelumnya menjadi sorotan.

Jika keputusan itu benar diambil, Cahya akan mengemban tugas besar menjaga asa Indonesia tetap hidup di turnamen ini.