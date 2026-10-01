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Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Bangladesh, Garuda Main Agresif?

Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Bangladesh, Garuda Main Agresif?
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Pesepak bola Timnas Indonesia Ole Romeny. Foto : Ricardo

jpnn.com - Timnas Indonesia diprediksi tampil lebih agresif saat menghadapi Bangladesh pada laga terakhir Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.

Kebutuhan mencetak gol dalam jumlah besar membuat John Herdman berpeluang memaksimalkan pemain-pemain yang memiliki karakter menyerang. Salah satu skema yang bisa digunakan ialah formasi 3-4-3.

Duel Timnas Indonesia vs Bangladesh akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (1/10/2026) malam.

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Dalam skema tersebut, Ole Romeny diprediksi tetap menjadi salah satu tumpuan di lini depan. 

Sementara itu, Mitchell Baker bisa mendapat kesempatan sebagai penyerang tengah. Pemain berusia 20 tahun itu tentu memiliki motivasi tambahan karena belum mencetak gol di FIFA ASEAN Cup 2026.

Indonesia memang membutuhkan produktivitas tinggi karena saat ini masih tertinggal dari Malaysia dalam urusan selisih gol di Grup A.

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Skuad Garuda dan Harimau Malaya sama-sama mengumpulkan empat poin dari dua pertandingan.

Egy Maulana Vikri Bisa Jadi Penghubung

Perubahan menarik juga berpotensi terjadi di lini tengah. Egy Maulana Vikri berpotensi masuk dalam empat pemain yang mengisi sektor tersebut.

Timnas Indonesia diprediksi tampil lebih agresif saat menghadapi Bangladesh pada laga terakhir Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.

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