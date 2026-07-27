Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia Vs Kamboja: Siapa Ujung Tombak Garuda?

jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman diprediksi menurunkan komposisi terbaik saat menghadapi Kamboja pada laga pembuka Grup A Piala AFF 2026.

Tiga poin menjadi target utama agar langkah Garuda menuju semifinal terbuka sejak pertandingan pertama.

Di posisi penjaga gawang, Nadeo Argawinata diprediksi menjadi kandidat terkuat. Pengalaman yang dimilikinya bersama tim nasional membuat kiper Persija Jakarta tersebut lebih diunggulkan dibanding opsi lain.

Barisan belakang juga diperkirakan tidak mengalami banyak perubahan. Sandy Walsh, Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Dony Tri Pamungkas berpeluang mengisi empat posisi di lini pertahanan.

Lini tengah kemungkinan menjadi milik Thom Haye dan Ivar Jenner. Keduanya bisa didampingi Eliano Reijnders yang berpeluang menjalani peran lebih ofensif.

Adapun Mitchell Baker diprediksi menjadi tumpuan utama di lini depan. Ragnar Oratmangoen dan Beckham Putra berpotensi mengisi sisi sayap untuk menopang agresivitas Garuda.

Jika komposisi tersebut benar-benar dimainkan, Indonesia diprediksi mengusung pendekatan menyerang sejak peluit pertama dibunyikan.

Kemenangan menjadi target utama untuk mengamankan modal penting sebelum menghadapi laga-laga berikutnya di fase grup.