Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Malaysia: John Herdman Siapkan Perubahan?

jpnn.com - Apakah Timnas Indonesia akan turun dengan komposisi berbeda saat menghadapi Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026?

John Herdman harus mempertimbangkan sejumlah kondisi pemain sebelum menentukan starting XI. Beberapa nama yang tampil pada pertandingan sebelumnya masih berada dalam pemantauan tim medis.

Indonesia dijadwalkan menghadapi Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (28/9/2026) pukul 19.30 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan bagi Skuad Garuda untuk melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Singapura 2-0. Malaysia juga datang dengan modal serupa seusai menang 3-0 atas Bangladesh.

Tiga Pemain Masih Dipantau

Emil Audero belum sepenuhnya dipastikan tampil karena masih dalam pemantauan akibat masalah cedera.

Kondisi serupa juga dialami Dean James dan Ragnar Oratmangoen. Keduanya sempat ditarik ke luar ketika menghadapi Singapura karena mengalami keluhan fisik.

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"Kami masih melihat perkembangan Emil, Dean, dan Ragnar. Ketiganya akan kembali diperiksa untuk memastikan kondisi mereka sebelum kami menentukan pilihan pemain," ucap Herdman.

Jika Emil belum memungkinkan bermain, Maarten Paes berpeluang kembali dipercaya sebagai penjaga gawang.