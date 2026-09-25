Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Singapura: Ada Eksperimen John Herdman?

jpnn.com - Starting line up Timnas Indonesia untuk menghadapi Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026 menarik untuk dinantikan.

Pelatih John Herdman masih memiliki beberapa opsi dalam menentukan sebelas pemain utamanya.

Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga pembuka Grup A Divisi I di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (25/9/2026) malam.

Emil Audero Berpeluang Starter

Emil Audero menjadi salah satu kandidat kuat untuk berdiri di bawah mistar. Kiper kelahiran Mataram itu memiliki modal dari kiprahnya bersama Rayo Vallecano.

Pemain pinjaman dari Como 1907 tersebut dipercaya sebagai starter dalam tiga pertandingan terakhir klubnya, termasuk ketika menghadapi Real Madrid.

Pengalaman itu membuatnya sudah merasakan langsung tekanan menghadapi sejumlah penyerang top La Liga, seperti Kylian Mbappe hingga Vinicius Junior.

Trio Bek Jadi Opsi

Untuk sektor pertahanan, skema tiga bek biasa menjadi salah satu pilihan Herdman. Jika menggunakan formasi 3-4-3, Rizky Ridho, Elkan Baggott, dan Justin Hubner berpeluang mengisi tiga posisi tersebut.

Kemudian, sektor sayap dapat diisi Kevin Diks dan Calvin Verdonk. Namun, Dean James serta Nathan Tjoe-A-On juga berpeluang masuk dalam starting XI karena keduanya menjadi bagian penting klub masing-masing di Liga Belanda.