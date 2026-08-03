Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Vietnam: John Herdman All Out

jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya saat menghadapi Vietnam pada laga ketiga Grup A Piala AFF 2026.

Pertandingan Indonesia vs Vietnam akan digelar di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (3/8/2026).

Kemenangan atas Vietnam akan membuat langkah Timnas Indonesia ke fase gugur makin terbuka.

Lini Belakang Tetap Jadi Andalan

Pos penjaga gawang diprediksi masih menjadi milik Nadeo Argawinata. Di depannya, kuartet Shayne Pattynama, Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Dony Tri Pamungkas berpeluang kembali dipercaya menjaga pertahanan Garuda.

Keempat pemain tersebut dinilai mampu memberikan keseimbangan antara kekuatan bertahan dan membantu membangun serangan dari lini belakang.

Thom Haye Jadi Motor Permainan

Di sektor tengah, Herdman kemungkinan tetap mengandalkan trio Ivar Jenner, Marc Klok, dan Thom Haye. Kombinasi ketiganya diharapkan mampu menguasai jalannya pertandingan sekaligus menyuplai bola ke lini depan.

Sementara itu, Mitchell Baker diprediksi kembali menjadi ujung tombak setelah tampil tajam pada dua laga sebelumnya.

Penyerang muda tersebut berpotensi mendapat dukungan dari Beckham Putra dan Eliano Reijnders yang akan beroperasi dari kedua sisi sayap.