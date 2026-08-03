Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Vietnam: John Herdman All Out
jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya saat menghadapi Vietnam pada laga ketiga Grup A Piala AFF 2026.
Pertandingan Indonesia vs Vietnam akan digelar di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (3/8/2026).
Kemenangan atas Vietnam akan membuat langkah Timnas Indonesia ke fase gugur makin terbuka.
Lini Belakang Tetap Jadi Andalan
Pos penjaga gawang diprediksi masih menjadi milik Nadeo Argawinata. Di depannya, kuartet Shayne Pattynama, Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Dony Tri Pamungkas berpeluang kembali dipercaya menjaga pertahanan Garuda.
Keempat pemain tersebut dinilai mampu memberikan keseimbangan antara kekuatan bertahan dan membantu membangun serangan dari lini belakang.
Thom Haye Jadi Motor Permainan
Di sektor tengah, Herdman kemungkinan tetap mengandalkan trio Ivar Jenner, Marc Klok, dan Thom Haye. Kombinasi ketiganya diharapkan mampu menguasai jalannya pertandingan sekaligus menyuplai bola ke lini depan.
Sementara itu, Mitchell Baker diprediksi kembali menjadi ujung tombak setelah tampil tajam pada dua laga sebelumnya.
Penyerang muda tersebut berpotensi mendapat dukungan dari Beckham Putra dan Eliano Reijnders yang akan beroperasi dari kedua sisi sayap.
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya saat menghadapi Vietnam pada laga ketiga Grup A Piala AFF 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Timnas Indonesia Vs Vietnam, Mitchell Baker Siap Ukir Rekor Baru?
- Piala AFF 2026 Indonesia vs Vietnam, Kim Sang Sik: Kami Datang untuk Menang
- Piala AFF 2026 Indonesia vs Vietnam: Patrik Le Giang Ungkap Cara Menghadapi Suporter Garuda
- Piala AFF 2026 Indonesia vs Vietnam: Mas Kapten Bicara Provokasi dan Intensitas Tinggi
- Piala AFF 2026 Indonesia vs Vietnam Hari Ini: Herdman Blak-blakan tentang Thom Haye
- Menjelang Timnas Indonesia Vs Vietnam, John Herdman Ungkap Hal yang Dipertaruhkan