jpnn.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan penguatan 3,52 persen pada 23 November 2026, setelah mengalami tekanan dalam beberapa waktu terakhir.

Pembalikan arah tersebut menjadi sorotan setelah Founder Astronacci International, Asst. Prof. Dr. Gema Goeyardi, sebelumnya memproyeksikan tanggal tersebut sebagai momentum potensial berakhirnya tren penurunan IHSG.

Prediksi tersebut disampaikan Gema melalui analisis yang diunggah di kanal YouTube Astronacci pada 22 November 2026.

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Dalam pembahasannya, dia mengulas potensi pergerakan IHSG sekaligus memperkirakan waktu yang berpeluang menjadi titik perubahan arah pasar.

Berdasarkan metode analisis yang digunakan, Gema mengidentifikasi 23 November 2026 sebagai periode time support atau waktu yang perlu diperhatikan investor karena berpotensi menjadi titik pembalikan arah (reversal).

Pada perdagangan 23 November 2026, IHSG berbalik menguat 3,52 persen dan ditutup di level 5.215. Menanggapi pergerakan tersebut, Gema menyebut proyeksi waktu yang disampaikannya dalam analisis sebelumnya sesuai dengan perkembangan pasar.

"?Berkat doa kita bersama, analisis time trading saya works kembali. Di video sebelumnya sudah dibocorin bahwa 23 November akan jadi tanggal reversal untuk IHSG," ujar Gema.

Selain membagikan analisis kepada publik, Gema juga menyampaikan sejumlah skenario pergerakan pasar kepada anggota A-CLUB.