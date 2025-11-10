Prediksi Timnas U-17 Indonesia vs Honduras: Garuda Muda di Ambang Harapan Terakhir

jpnn.com - Timnas U-17 Indonesia akan menghadapi laga penentu nasib di Piala Dunia U-17 2025 dengan menghadapi Honduras.

Pertandingan terakhir Grup H itu akan berlangsung di Lapangan 2 Aspire Zona, Doha, Qatar, Senin (10/11/2025) malam WIB.

Pertandingan Hidup-Mati Melawan Honduras

Kemenangan menjadi harga mati jika Indonesia ingin menjaga peluang melangkah ke babak 32 besar.

Sejauh ini, perjalanan Zahaby Goly dan kolega belum begitu mulus. Indonesia menelan dua kekalahan beruntun, masing-masing melawan Zambia (1-3) dan Brasil (0-4).

Tim asuhan Nova Arianto baru mengoleksi dua gol dan memiliki pekerjaan rumah di sektor belakang setelah kemasukan tujuh gol.

Situasi Timnas U-17 Indonesia

Saat mnghadapi Zambia maupun Brasil, mayoritas gol yang bersarang terjadi pada babak pertama, membuat situasi permainan langsung menekan mental.

Di sisi lain, Honduras pun datang dengan kondisi hampir serupa. Mereka belum meraih kemenangan dan berada di dasar klasemen.

Masalah Honduras juga tak kecil. Tim asal Amerika Tengah itu sudah kebobolan 12 gol, menjadikan pertahanan mereka salah satu yang paling rapuh di turnamen ini.