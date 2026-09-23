Premi FWD Insurance tumbuh 30 persen, klaim yang dibayar mencapai Rp 246,5 miliar

jpnn.com, JAKARTA - PT. FWD Insurance Indonesia (FWD Insurance) mencatat pendapatan premi sebesar Rp 766 miliar pada semester I-2026.

Angka tersebut meningkat 30 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada saat bersamaan, perusahaan membukukan laba bersih setelah pajak sebesar Rp 107,3 miliar.

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Kinerja tersebut berbalik dari rugi bersih Rp 55,6 miliar pada semester I-2025.

Dengan demikian, terjadi perbaikan laba-rugi sebesar Rp 162,9 miliar secara tahunan (year-on-year/yoy).

Data merujuk pada Laporan Keuangan Bulanan Konvensional FWD Insurance per 30 Juni 2026 yang belum diaudit (unaudited).

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Direktur Utama FWD Insurance Jeffrey Woo mengatakan pertumbuhan bisnis antara lain didorong oleh strategi distribusi dan kemitraan perusahaan.

“Pertumbuhan bisnis dan perbaikan profitabilitas yang kami catat mencerminkan kepercayaan nasabah yang terus meningkat terhadap solusi dan layanan yang kami hadirkan,” ujar Jeffrey dalam keterangan tertulis, Rabu (23/9).