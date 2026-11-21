jpnn.com, JAKARTA - Perempuan Indonesia mendapat hadiah spesial dari PRENAGEN bersama Brand Ambassador Ji Chang Wook lewat pengalaman interaktif bertajuk “Joyfully Celebrate Womanhood”.

Kali ini, PRENAGEN mengajak perempuan Indonesia menikmati momen penuh kejutan sekaligus merayakan pentingnya memberikan perhatian kepada diri sendiri.

Head of Brand PRENAGEN Junita menyampaikan perusahaan membawa budaya food truck support Korea yang identik dengan bentuk dukungan dan perhatian kepada para idola untuk perempuan Indonesia.

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Event itu hadir dengan sentuhan berbeda di New Tribeca, Central Park Mall, Jakarta, pada 20–22 November 2026, pukul 10.00–22.00 WIB.

“Bersama Ji Chang Wook, kami menghadirkan ‘Joyfully Celebrate Womanhood’ sebagai bentuk dukungan bagi perempuan Indonesia untuk terus mencintai diri sendiri,” ungkap Junita, Jumat (20/11).

Dia mengatakan hadiah spesial ini bukan sekadar kejutan, tetapi juga pengingat bahwa setiap perempuan layak mendapatkan perhatian dan apresiasi, termasuk dari dirinya sendiri.

Di tengah kesibukan mengejar karier, mengurus keluarga, hingga mewujudkan impian, perempuan sering lebih dulu memprioritaskan kebutuhan orang lain.

Sejalan dengan semangat kampanye Siapa Takut Jadi Ibu dan pesan “Jangan Cuma Worry”, PRENAGEN mengajak perempuan mengubah kekhawatiran menjadi langkah positif dalam merawat dan mencintai diri sendiri.