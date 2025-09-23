Prenagen Mommy Society Jadi Ruang Hangat Ibu Selama Hamil dan Menyusui

jpnn.com - Menjadi seorang ibu adalah sebuah anugerah, tetapi juga membawa tantangan yang tidak sedikit. Setiap ibu memiliki pengalaman uniknya sendiri, tetapi da beberapa tantangan yang sering dihadapi.

Setelah melahirkan, perempuan merasa tidak lagi hanya seorang individu, melainkan juga seorang ibu. Mengurus anak, terutama bayi, membutuhkan waktu dan energi 24/7 dalam seminggu.

Kurangnya tidur dan waktu untuk diri sendiri adalah hal yang sangat umum. Kelelahan fisik dan mental bisa menjadi tantangan berat yang dapat memengaruhi kesehatan dan suasana hati Ibu.

“Menjadi ibu bukan hanya proses fisik, tetapi juga perjalanan emosional yang unik bagi setiap perempuan," kata Psikolog Klinis, Siti Jumrotin S.Psi., M.Psi., Selasa (23/9).

Informasi yang tepat dan lingkungan yang suportif, mulai dari pasangan, keluarga, teman, hingga masyarakat sangat penting karena social support akan membantu seorang Ibu ketika menghadapi tantangan fisik maupun emosional selama kehamilan dan setelah melahirkan.

"Wadah seperti Prenagen Mommy Society juga menjadi kesempatan bagi moms untuk lebih mengenal diri sendiri, berani menyuarakan kekhawatiran tanpa takut dihakimi, serta saling menguatkan satu sama lain,” ucapnya.

Diselenggarakan sepanjang Juli hingga akhir Agustus 2025 di Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya, Prenagen Mommy Society menjadi ruang hangat bagi perempuan untuk mendapatkan edukasi, berbagi cerita dan mengubah stigma seputar kehamilan dan menyusui.

"Acara ini mendorong perempuan untuk melihat perjalanan menjadi moms dengan lebih positif, percaya diri, dan membanggakan,' kata Business Group Manager Prenagen, Junita.