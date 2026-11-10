Prenagen UHT No Added Sugar, Pilihan Nutrisi Praktis untuk Perempuan Aktif

jpnn.com, JAKARTA - Perempuan masa kini memiliki berbagai aktivitas mulai dari mengejar deadline, mencoba hobi baru, menikmati quality time bersama orang terdekat, hingga menyempatkan me-time di tengah padatnya jadwal.

Namun, di balik kesibukan tersebut, ada satu hal yang sering kali luput dari perhatian, yaitu memastikan tubuh tetap mendapatkan asupan nutrisi yang cukup.

Head of Brand Prenagen Junita menyampaikan memahami realita tersebut, Prenagen, merek nutrisi dari PT Sanghiang Perkasa, kembali memperkuat komitmennya sebagai support system perempuan Indonesia dengan menghadirkan inovasi terbaru: Prenagen UHT No Added Sugar.

“Selama lebih dari empat dekade, Prenagen terus berkomitmen menghadirkan inovasi nutrisi yang relevan dengan kebutuhan perempuan Indonesia,” ujar dia.

Menurut dia, produk tersebut bukan hanya untuk ibu hamil, tetapi juga mendukung kebutuhan nutrisi perempuan modern di berbagai tahap kehidupan.

Dikemas dalam format ready to drink 185 ml yang praktis, produk ini dirancang untuk menemani gaya hidup aktif perempuan tanpa harus mengorbankan asupan nutrisi harian.

“Melalui Prenagen UHT No Added Sugar, kami ingin memberikan pilihan nutrisi yang praktis dengan kandungan zat gizi penting untuk mendukung perempuan tetap aktif,” ungkap Junita.

Di tengah rutinitas yang serba cepat, menjaga asupan nutrisi sering kali menjadi tantangan tersendiri.