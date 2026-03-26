PREP Konsisten Hadirkan Melodi Ceria dalam One Day In The Sun

jpnn.com, INGGRIS - Band asal Inggris Raya, PREP, merilis mini album atau EP terbaru yang bertitel One Day In The Sun.

Album yang dilepas melalui label Bright Antenna Records itu diklaim sebagai sebuah semesta pop serba retro-futuristik yang menjelajahi berbagai era dan tempat.

EP One Day In The Sun diwarnai oleh melodi-melodi ceria yang hangat, serta lirik-lirik penuh suka duka khas PREP.

Mini album juga menjadi momen PREP menyegarkan kembali nuansa musik khas yang telah dicintai oleh banyak orang di seluruh dunia.

Memuat 4 lagu, One Day In The Sun turut menghadirkan single utama Do What You Gotta yang dirilis Januari 2026 lalu dan menjadi momen PREP berkolaborasi dengan band asal Taipei, Sunset Rollercoaster, untuk pertama kalinya.

Setelah merilis dua album studio dan empat EP, perilisan ‘One Day In The Sun’ menjadi momen penting dalam perjalanan PREP yang memiliki banyak pendengar setia di Asia Tenggara.

Mini album terbaru memadukan vibe jazz dekade 1970-an dengan musik rock dan soul ala West Coast Amerika Serikat, dengan teknik studio khas dekade 1980-an, dengan sentuhan genre city pop Jepang, dibalut dengan sensibilitas kontemporer khas London.

Hasilnya, sebuah mini album yang menjembatani berbagai era, tempat, dan genre, lengkap dengan nuansa nostalgia dan bahasa musik khas PREP.