Presdir Astra Tegaskan Komitmen Perkuat Akses Hunian Layak bagi Masyarakat

jpnn.com, BANYUMAS - Presiden Direktur Astra Djony Bunarto Tjondro menegaskan bahwa penyediaan hunian yang aman dan layak merupakan salah satu fondasi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini disampaikannya dalam kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait ke Desa Tunjung, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada Sabtu (8/11).

Astra melalui Program Rumah Layak Huni (RLH) telah memulai pembangunan 250 unit rumah di Banyumas dan Garut sebagai tahap awal menuju capaian pembangunan 1.000 unit hunian bagi masyarakat di berbagai wilayah.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto serta Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada dua penerima manfaat binaan Astra, yaitu Sakam Hendro Raharjo dan Anwar Mualif.

Program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik rumah, namun juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan sosial dan tumbuh kembang keluarga di tingkat desa.

“Pemenuhan kebutuhan hunian layak adalah langkah mendasar dalam menciptakan kualitas hidup yang lebih baik. Rumah bukan hanya tempat tinggal, melainkan ruang tumbuh bagi generasi penerus. Melalui kolaborasi yang berkesinambungan, kami percaya masyarakat dapat memiliki kesempatan yang lebih luas untuk berkembang dan berdaya,” ujar Presiden Direktur Astra Djony Bunarto Tjondro.

Pelaksanaan groundbreaking pembangunan Rumah Layak Huni oleh Astra dilaksanakan pada 20 Agustus 2025 yang menjadi tanda dimulainya pembangunan 250 unit Rumah Layak Huni gratis di dua wilayah binaan Desa Sejahtera Astra yang juga menjadi lokasi hutan karbon Astra, yaitu 165 unit di Banyumas, Jawa Tengah dan 85 unit di Garut, Jawa Barat.

Program yang ditargetkan akan membangun 1.000 unit rumah ini menjadi langkah nyata komitmen Astra untuk turut serta membangun Indonesia.