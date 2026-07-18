Presenter TVRI Papua Barat Hanyut Terseret Arus, Tim SAR Gelar Operasi Pencarian

jpnn.com - MANOKWARI - Yanto Idorway, presenter TVRI Papua Barat, diduga hanyut terseret arus sungai di kawasan Air Terjun Memti, Kampung Sisrang, Kabupaten Pegunungan Arfak, Sabtu (18/7).

Kepala Kantor Search And Rescue (SAR) Manokwari Yefri Sabaruddin mengatakan bahwa laporan kejadian tersebut diterima pukul 20.30 WIT dari Kasat Intel Polres Pegunungan Arfak.

“Dugaan sementara insiden terjadi sekira pukul 14.00 WIT. Kami akan mengoptimalkan pencarian korban," kata dia melalui keterangan di Manokwari, Sabtu (18/7).

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Berdasarkan laporan, dia menjelaskan bahwa korban berkunjung ke wisata air terjun bersama dua rekannya.

Saat hendak menyeberangi sungai, korban terpeleset dan terseret arus.

Kedua rekannya berupaya menolong secara mandiri, namun korban tidak ditemukan.

Tim SAR Manokwari menggelar operasi pencarian terhadap Yanto Idorway.

Tim SAR berangkat dari Manokwari menuju lokasi kejadian pada pukul 20.52 WIT, menggunakan satu unit rescue car dengan estimasi waktu tempuh darat sekitar lima hingga enam jam.