Presiden Afrika Selatan Tiba di Istana Negara, Disambut Prabowo
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa tiba di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Rabu (22/10). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa tiba di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Rabu (22/10).

Ratusan pasukan dihadirkan untuk mengikuti upacara sambutan. Tak hanya itu, sejumlah orang yang mengenakan baju adat juga menghadiri upacara.

Pantauan JPNN.com di lokasi, Cyril tiba sekitar pukul 11.05 WIB dengan diiringi rangkaian pasukan pengawal yang menggunakan motor diikuti pasukan berkuda.

Saat tiba di halaman istana, ratusan anak sekolah terlihat melambai-lambaikan bendara kecil milik Indonesia dan Peru.

Cyril tampak keluar dari mobil dan langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang mengenakan setelan jas abu-abu dan peci.

Lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kenegaraan Afrika Selatan pun dimainkan oleh regu pemusik.

Selain itu, ada meriam kehormatan yang ditembakkan sebanyak 20 kali. Prabowo lalu mengajak Cyril untuk melakukan inspeksi pasukan.

Setelah mengecek pasukan, Prabowo lalu mengenalkan Cyril kepada sejumlah menteri. (mcr4/jpnn)

Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

